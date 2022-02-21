Глава Хабаровского края Дёгтярев пообещал принять беженцев из Донбасса в регионе

Губернатор Хабаровского края Михаил Дёгтярев выразил готовность принять на территории региона беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы всегда готовы подставить плечо нашим людям в Донбассе», — написал он в своём Telegram-канале.

Дёгтярев напомнил, что край уже имел опыт размещения беженцев из ДНР и ЛНР в 2014 году.

«В случае необходимости оперативно подготовим ПВР и в этот раз. Социальные службы займутся трудоустройством», — подытожил губернатор.

В МЧС ранее сообщили, что более 53 тыс. беженцев из Донбасса пересекли границу России.

О своей готовности принять беженцев также заявили в Астраханской области, Алтайском крае, Амурской области, Еврейской автономной области.