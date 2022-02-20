В МЧС сообщили, что более 53 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России

Более 53 тыс. беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик пересекли российскую границу. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«К 19:00 границу пересекли более 53 тыс. жителей двух соседних областей Украины», — цитирует РИА Новости Чуприяна.

Как отмечается, беженцы «были вывезены на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения».

Александр Чуприян также заявил, что почти 30 российских регионов готовы принять беженцев из самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.