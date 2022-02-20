Губернатор ЕАО заявил о готовности области принять беженцев из Донбасса
Он отметил, что ЕАО с сочувствием относится к беде жителей саморовозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
«Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку», — написал Гольдштейн в своём Instagram.
Губернатор добавил, что велел подготовить шесть пунктов временного размещения граждан и составить список вакансий в регионе.
Ранее стало известно, что эвакуация беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будет вестись круглосуточно.