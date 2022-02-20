Губернатор ЕАО заявил о готовности области принять беженцев из Донбасса

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Еврейская автономная область (ЕАО) готова принять беженцев из Донбасса, сообщил губернатор региона Ростислав Гольдштейн.

Он отметил, что ЕАО с сочувствием относится к беде жителей саморовозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку», — написал Гольдштейн в своём Instagram.

Губернатор добавил, что велел подготовить шесть пунктов временного размещения граждан и составить список вакансий в регионе.

Ранее стало известно, что эвакуация беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будет вестись круглосуточно.

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