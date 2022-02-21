Корабли ВМФ России провели учения в Средиземном море
«Отрядами боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов совместно с противолодочными самолётами морской авиации Ил-38 отработаны мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок», — сказано в сообщении.
Ключевыми задачами были поиск и непрерывное слежение за подлодкой условного противника, непрерывный обмен данными о маневрировании цели и отработка элементов боевого применения авиационных средств поражения.
Ранее в ходе плановых учений Вооружённых сил России прошли успешные запуски баллистических и гиперзвуковых ракет «Кинжал», «Циркон», «Искандер» и «Синева».