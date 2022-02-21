Корабли ВМФ России провели учения в Средиземном море

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Корабли ВМФ России во взаимодействии с морской авиацией провели учения по поиску подлодок в Средиземном море, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Отрядами боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов совместно с противолодочными самолётами морской авиации Ил-38 отработаны мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок», — сказано в сообщении.

Ключевыми задачами были поиск и непрерывное слежение за подлодкой условного противника, непрерывный обмен данными о маневрировании цели и отработка элементов боевого применения авиационных средств поражения.

Ранее в ходе плановых учений Вооружённых сил России прошли успешные запуски баллистических и гиперзвуковых ракет «Кинжал», «Циркон», «Искандер» и «Синева».

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