Инфекционист Поздняков назвал число россиян с антителами к коронавирусу

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что данные лабораторных исследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса говорят о достижении уровня коллективного иммунитета в стране в 80%.

«Более 80% людей по всей стране... имеют антитела», — цитирует РИА Новости заявление врача.

Он также рассказал, что лаборатория ведёт статистический анализ наличия антител у жителей России с мая 2020 года, на данный момент выполнено свыше 4,2 млн подобных исследований.

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с заболеваемостью COVID-19.