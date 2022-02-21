Инфекционист Поздняков назвал число россиян с антителами к коронавирусу
«Более 80% людей по всей стране... имеют антитела», — цитирует РИА Новости заявление врача.
Он также рассказал, что лаборатория ведёт статистический анализ наличия антител у жителей России с мая 2020 года, на данный момент выполнено свыше 4,2 млн подобных исследований.
Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с заболеваемостью COVID-19.