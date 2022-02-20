Врио главы МЧС России Чуприян: более 60% прибывающих из Донбасса беженцев являются детьми

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Более 60% прибывающих в пункты временного размещения беженцев из Донбасса — это дети. Об этом заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Врио главы МЧС России Чуприян: более 60% прибывающих из Донбасса беженцев являются детьми
  • РИА Новости

Соответствующая информация приводится на сайте МЧС России.

«Более 60% в ПВР (пунктах временного размещения. — RT) — это дети. Наша главная задача — создать максимально комфортные условия для их проживания», — заявил Чуприян.

По его словам, «за каждым ПВР закреплены ответственные должностные лица, поэтому имеется полная картина бытовых условий и потребностей беженцев».

Чуприян также сообщил, что более 53 тыс. беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик пересекли российскую границу.

Он также заявил, что почти 30 российских регионов готовы принять беженцев из самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.

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