Чуприян: шесть поездов перевезут более 5 тысяч беженцев из Донбасса в регионы России

Короткая ссылка
Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что ещё шесть поездов перевезут 20 февраля более 5 тыс. жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР в Воронежскую, Курскую, Белгородскую и Брянскую области.
Чуприян: шесть поездов перевезут более 5 тысяч беженцев из Донбасса в регионы России
  • РИА Новости

«Сегодня ещё шесть железнодорожных составов перевезут более 5 тыс. граждан в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Чуприян сообщил, что более 40 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Россию.

Первый поезд с беженцами из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Воронеж.

В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить