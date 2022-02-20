Чуприян: шесть поездов перевезут более 5 тысяч беженцев из Донбасса в регионы России

Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что ещё шесть поездов перевезут 20 февраля более 5 тыс. жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР в Воронежскую, Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

«Сегодня ещё шесть железнодорожных составов перевезут более 5 тыс. граждан в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Чуприян сообщил, что более 40 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Россию.

Первый поезд с беженцами из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Воронеж.

В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.