Чуприян: шесть поездов перевезут более 5 тысяч беженцев из Донбасса в регионы России
- РИА Новости
«Сегодня ещё шесть железнодорожных составов перевезут более 5 тыс. граждан в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Чуприян сообщил, что более 40 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Россию.
Первый поезд с беженцами из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Воронеж.
В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.