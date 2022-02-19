Прокурор Кормилицына предупредила об ответственности за получение пенсии путём обмана

Преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына рассказала о нарушениях при получении пенсии.

«К нарушителям следует отнести граждан, получающих выплату законно, но в последующем теряющих на неё право ввиду изменений жизненных условий и умалчивающих об этом, продолжая получать деньги от государства», — заявила она агентству «Прайм».

По словам Кормилицыной, подобные действия наносят ущерб не только федеральному и региональному бюджетам, но и внебюджетным государственным фондам, в частности, ПФР.

«Умалчивание о фактах, влекущих прекращение указанных в данной статье Уголовного кодекса выплат будет рассматриваться как пассивный обман», — добавила она.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить размер выплат россиянам, которые продолжают работать на пенсии.

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева заявила, что получение гражданином пенсии как единственного источника дохода само по себе не является основанием для освобождения от долговых обязательств.