Эксперт Ногайлиева прокомментировала ситуацию со списанием долгов пенсионеров

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева заявила, что несмотря на то, что пенсионеры с финансовой точки зрения — одна из наиболее уязвимых категорий должников, при этом получение гражданином пенсии как единственного источника дохода само по себе не является основанием для освобождения от долговых обязательств.

Между тем она рассказала, что часть долгов пенсионера возможно списать ещё в процессе судебного рассмотрения спора об их взыскании.

«Для этого пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса России ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или её срок сокращён», — рассказала Ногайлиева агентству «Прайм».

Она добавила, что основным инструментом освобождения пенсионера от долговых обязательств является процедура банкротства гражданина.

«При этом термин «банкротство» не несёт какой-либо негативной окраски, а означает лишь то, что человек не может исполнять свои обязательства и его долги подлежат списанию», — подчёркивает Ногайлиева.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что в текущем году для пенсионеров предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты ряда пошлин и платежей.

По его словам, пенсионеры не будут платить земельный налог и налог на имущество.

Также эксперт проекта общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заёмщиков» Александра Пожарская рассказала, что граждане, имеющие большие задолженности по кредитам, так же, как и пенсионеры, бывают восприимчивы к манипуляциям мошенников. По её словам, чаще всего люди, которые находятся под тяжёлым кредитным бременем, находятся в стрессе, находятся в тревожном состоянии. В эти моменты они очень легко подвержены манипуляциям злоумышленников. Они часто обращаются за новыми кредитами, чтобы закрыть старый.