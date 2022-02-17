Эксперт Ногайлиева прокомментировала ситуацию со списанием долгов пенсионеров
Между тем она рассказала, что часть долгов пенсионера возможно списать ещё в процессе судебного рассмотрения спора об их взыскании.
«Для этого пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса России ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или её срок сокращён», — рассказала Ногайлиева агентству «Прайм».
Она добавила, что основным инструментом освобождения пенсионера от долговых обязательств является процедура банкротства гражданина.
«При этом термин «банкротство» не несёт какой-либо негативной окраски, а означает лишь то, что человек не может исполнять свои обязательства и его долги подлежат списанию», — подчёркивает Ногайлиева.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что в текущем году для пенсионеров предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты ряда пошлин и платежей.
По его словам, пенсионеры не будут платить земельный налог и налог на имущество.
Также эксперт проекта общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заёмщиков» Александра Пожарская рассказала, что граждане, имеющие большие задолженности по кредитам, так же, как и пенсионеры, бывают восприимчивы к манипуляциям мошенников. По её словам, чаще всего люди, которые находятся под тяжёлым кредитным бременем, находятся в стрессе, находятся в тревожном состоянии. В эти моменты они очень легко подвержены манипуляциям злоумышленников. Они часто обращаются за новыми кредитами, чтобы закрыть старый.