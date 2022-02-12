Экономист Гиринский: в 2022 году пенсионеров освобождают от ряда платежей

В текущем году для пенсионеров предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты ряда пошлин и платежей, заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, пенсионеры не будут платить земельный налог и налог на имущество.

«Пенсионер также освобождён от оплаты за обслуживание банковской карты платежной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты», — цитирует агентство «Прайм» Гиринского.

Он добавил, что с 1 февраля пенсионеры будут иметь возможность получать социальную поддержку в натуральной и денежной формах.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%. Проект опубликован в электронной базе Госдумы.