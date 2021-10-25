В ОНФ рассказали, что должники часто становятся жертвами мошенников
- РИА Новости
Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.
«Чаще всего люди, которые находятся под тяжёлым кредитным бременем, находятся в стрессе, находятся в тревожном состоянии. В эти моменты они очень легко подвержены манипуляциям злоумышленников. Они часто обращаются за новыми кредитами, чтобы закрыть старый, — туда, где им его точно дадут. Всегда и всем без отказа выдают кредиты только на нелегальном рынке», — отметила Пожарская.
Если случилось так, что человек столкнулся с нелегальным кредитором, ему необходимо обратиться в прокуратуру, посоветовала эксперт.
Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.