В ОНФ рассказали, что должники часто становятся жертвами мошенников

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Эксперт проекта общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заёмщиков» Александра Пожарская рассказала, что граждане, имеющие большие задолженности по кредитам, так же, как и пенсионеры, бывают восприимчивы к манипуляциям мошенников.
В ОНФ рассказали, что должники часто становятся жертвами мошенников
  • РИА Новости

Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

«Чаще всего люди, которые находятся под тяжёлым кредитным бременем, находятся в стрессе, находятся в тревожном состоянии. В эти моменты они очень легко подвержены манипуляциям злоумышленников. Они часто обращаются за новыми кредитами, чтобы закрыть старый, — туда, где им его точно дадут. Всегда и всем без отказа выдают кредиты только на нелегальном рынке», — отметила Пожарская.

Если случилось так, что человек столкнулся с нелегальным кредитором, ему необходимо обратиться в прокуратуру, посоветовала эксперт.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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