В Ростовской области ввели режим повышенной готовности на фоне эвакуации жителей Донбасса

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности на фоне эвакуации в регион беженцев из Донбасса. Об этом говорится в сообщении местного правительства.

Отмечается, что в правительстве региона было проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«На заседании комиссии принято решение ввести на территории Ростовской области с 18.02.2022 режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Ранее первые автобусы с эвакуированными жителями cамопровозглашённой Донецкой народной республики прибыли в Ростовскую область.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям республики заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.