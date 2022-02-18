Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у подростков после вакцинации от COVID-19

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Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что у более чем 60 тыс. подростков в возрасте 12—17 лет не зафиксировано негативных эффектов после вакцинации от коронавируса.
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у подростков после вакцинации от COVID-19
  • AP

«Никаких нареканий и никаких побочных эффектов не зафиксировано», — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

По его словам, в ближайшее время правительство России выпустит распоряжение о закупке большой партии вакцины для подростков.

Ранее замглавы Минздрава Сергей Глаголев сообщил, что клинические исследования вакцины от коронавируса для подростков 12—17 лет «Спутник М» прошли без выявления серьёзных побочных реакций на препарат.

В пресс-службе российского Минздрава заявили, что подростки в возрасте от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию от коронавируса.

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