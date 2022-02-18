Доцент Сеченовского университета Ваколюк дала советы по реабилитации после COVID-19

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Доцент кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Роза Ваколюк дала советы по реабилитации после перенесённого COVID-19.
Доцент Сеченовского университета Ваколюк дала советы по реабилитации после COVID-19
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«Важное первое звено — физическая реабилитация. Пациент, который переболел, две-три недели лёжа дома находился. Он должен потихоньку повышать свою физическую активность. Не нужно сию минуту бежать в спортивный зал, но важно постепенно наращивать аэробные нагрузки. Это ходьба, плавание», — рассказала она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, всё должно быть постепенно и адекватно.

Второй частью физической реабилитации Ваколюк назвала дыхательные упражнения, поскольку прежде всего коронавирус влияет на лёгкие.

Как отметила эксперт, не менее важную роль играет психическая реабилитация.

«Это меры, которые могут убрать у больного тревожность, плохой сон, раздражительность. Если физической реабилитации мало, иногда, наверное, пациенту стоит обратиться к психологу или психотерапевту», — пояснила она.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.

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