В Ульяновской области снимут ряд антиковидных ограничений для несовершеннолетних
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности.
В частности, с понедельника дети смогут вернуться к занятиям в спортивных и культурно-досуговых организациях в очном формате. Проводить такие занятия можно в малых группах или индивидуально.
В учреждениях должны будут соблюдать антикоронавирусные меры, в том числе социальную дистанцию.
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