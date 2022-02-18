В Ульяновской области снимут ряд антиковидных ограничений для несовершеннолетних

В Ульяновской области с 21 февраля снимут ряд антиковидных ограничений для несовершеннолетних.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности.

В частности, с понедельника дети смогут вернуться к занятиям в спортивных и культурно-досуговых организациях в очном формате. Проводить такие занятия можно в малых группах или индивидуально.

В учреждениях должны будут соблюдать антикоронавирусные меры, в том числе социальную дистанцию.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.