В организации по защите прав пациентов напомнили о важности реабилитации после COVID-19
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В эфире радио Sputnik специалист напомнил о постковидном синдроме, когда у переболевшего человека могут возникать те или иные нарушения — соматические либо психологические.
«К сожалению, перенеся коронавирусную инфекцию в лёгкой форме, мы не думаем о последствиях, которые могут наступить позднее. Очень важный момент — это момент реабилитации, момент восстановления после болезни… Если у вас уже появились какие-то жалобы, сомнения в своём состоянии, также необходимо обратиться к врачу, пройти диспансеризацию, которая сейчас начнёт возвращаться в поликлиники», — посоветовал Цикорин.
Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».