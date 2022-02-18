Путин сообщил, что задачи по импортозамещению за восемь лет выполнены более чем на 90%

Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле заявил, что задачи по импортозамещению в России за восемь лет выполнены более чем на 90%.

«На 90 с лишним процентов задачи (по импортозамещению. — RT)... решены», — сказал Путин.

По его мнению, многое ещё предстоит сделать в этой области в целях повышения уровня экономического суверенитета.

Как ранее отметили в МИД России, импортозамещение стало ответной реакцией на односторонние санкции Запада.

В начале декабря российский лидер во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше оставаться конкурентоспособными.