Погибшая в Измайлове женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши

Короткая ссылка
Погибшая в результате падения наледи в Москве женщина проигнорировала меры безопасности при очистке крыши дома. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Восточного административного округа Москвы.
Погибшая в Измайлове женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши
  • Legion-Media

Как отметили в префектуре, на востоке города проводились работы по очистке водоприёмных желобов и воронок системы наружного водостока.

Там подчеркнули, что работы проходили «с выполнением всех необходимых охранных мероприятий». В частности, участок проведения работ был огорожен двумя линиями ограждений, на земле было организовано дежурство.

«Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась», — сообщили в Восточном административном округе.

Как стало известно ранее, на женщину в Москве с крыши упала наледь, она скончалась от полученных травм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить