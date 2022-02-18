Погибшая в Измайлове женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши

Погибшая в результате падения наледи в Москве женщина проигнорировала меры безопасности при очистке крыши дома. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Восточного административного округа Москвы.

Как отметили в префектуре, на востоке города проводились работы по очистке водоприёмных желобов и воронок системы наружного водостока.

Там подчеркнули, что работы проходили «с выполнением всех необходимых охранных мероприятий». В частности, участок проведения работ был огорожен двумя линиями ограждений, на земле было организовано дежурство.

«Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась», — сообщили в Восточном административном округе.

Как стало известно ранее, на женщину в Москве с крыши упала наледь, она скончалась от полученных травм.