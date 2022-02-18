Упавшая с крыши дома в Москве наледь убила женщину

На женщину в Москве с крыши упала наледь, она скончалась от полученных травм, сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

«18 февраля 2022 года с крыши жилого дома, расположенного по улице 13-я Парковая в городе Москве, на женщину 1963 года рождения упала наледь. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте», — говорится в заявлении ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 109 УК России — причинение смерти по неосторожности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В прошлом году в Самаре из-за схода снега с крыши погибла женщина и ещё одна пострадала.