В Самаре из-за схода снега с крыши погибла женщина

В Кировском районе в Самаре в результате схода снега с крыши погибла женщина и ещё одна пострадала, сообщили в региональном главке СК России.

«Сегодня примерно в 21:30 (20:30) с крыши дома, расположенного по улице Металлистов в Кировском районе города Самары, на двух женщин упала снежная наледь», — говорится в сообщении.

Как отмечается, от полученных травм одна из женщин скончалась на месте.

Вторая потерпевшая доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в столичном главке Следственного комитета сообщили, что следователи проводят проверку по факту смерти женщины 1971 года рождения в бассейне фитнес-центра на севере Москвы.