В Москве начата проверка после гибели женщины в бассейне фитнес-центра

Следователи проводят проверку по факту смерти женщины 1971 года рождения в бассейне фитнес-центра на севере Москвы, сообщили в столичном главке Следственного комитета.

По данным следствия, 28 марта во время посещения бассейна в фитнес-центре посетительница почувствовала себя плохо и начала тонуть.

«Сотрудники центра пытались оказать женщине 1971 года рождения помощь, однако она скончалась до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, смерть женщины наступила в результате острой сердечной недостаточности.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников спортивного учреждения.

В сентябре в Москве возбудили уголовное дело по факту гибели 32-летней женщины в бассейне фитнес-клуба.