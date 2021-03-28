В Москве начата проверка после гибели женщины в бассейне фитнес-центра
- РИА Новости
По данным следствия, 28 марта во время посещения бассейна в фитнес-центре посетительница почувствовала себя плохо и начала тонуть.
«Сотрудники центра пытались оказать женщине 1971 года рождения помощь, однако она скончалась до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
По предварительной версии, смерть женщины наступила в результате острой сердечной недостаточности.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников спортивного учреждения.
В сентябре в Москве возбудили уголовное дело по факту гибели 32-летней женщины в бассейне фитнес-клуба.