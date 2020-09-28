В Москве возбудили дело по факту гибели женщины в бассейне спортклуба

В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели 32-летней женщины в бассейне фитнес-клуба, сообщили в столичном главке Следственного комитета России. По данным источника ТАСС, речь идёт о дочери актёра Владимира Конкина Софии.

«По результатам проведённой доследственной проверки... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, 22 сентября в больницу из фитнес-клуба в центре Москвы была доставлена женщина с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде».

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины её смерти.

В настоящее время следователи изучают должностные инструкции сотрудников фитнес-клуба для оценки соблюдения ими обязательных нормативов поведения в бассейне центра.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве в бассейне одного из фитнес-клубов утонула дочь актёра Конкина София.

Телеканал «360» передавал, что полиция начала проверку по факту происшествия.