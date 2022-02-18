В Союзе потребителей предложили обязать производителей указывать полную цену товаров

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Сопредседатель Союза потребителей России по цифровой сфере и международным связям Алексей Койтов рассказал, что производители давно понемногу уменьшают объём и вес продуктов, не снижая при этом цены. Он предложил обязать их указывать цену за 1 кг или 1 л.
В Союзе потребителей предложили обязать производителей указывать полную цену товаров
  • Legion-Media

«Мы это (уменьшение массы продуктов — RT) заметили несколько лет назад. Единственное решение проблемы, которое мы нашли, — обязанность указания на ценниках в пересчёте на общепринятые единицы — за 1 кг, за 1 л», — сказал он в беседе с телеканалом «360», сославшись на аналогичный опыт некоторых европейских стран.

По его словам, в России законодательно эту инициативу пока не поддержали. При этом Койтов подчеркнул, что официально производители никого не обманывают.

Ранее сообщалось, что производители продуктов вынуждены уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара, из-за роста издержек и чувствительности потребителей к ценам.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в беседе с НСН дал прогноз относительно цен на хлебобулочные изделия в 2022 году.

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