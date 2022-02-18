Глава Росгвардии повысил в звании лыжницу Татьяну Сорину и лыжника Сергея Устюгова

Короткая ссылка
Уроженка Тюмени Татьяна Сорина, завоевавшая золото в женской лыжной эстафете на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине, получила внеочередное звание капитана Росгвардии. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Виктор Золотов.
Глава Росгвардии повысил в звании лыжницу Татьяну Сорину и лыжника Сергея Устюгова
  • Gettyimages.ru

Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Уральского округа Росгвардии. Также в звании повысили лыжника Сергея Устюгова.

«За выдающиеся спортивные заслуги и большой личный вклад в развитие спорта, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередные воинские звания офицерам войск Национальной гвардии Сергею Устюгову и Татьяне Сориной присвоены досрочно. Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск Национальной гвардии России — главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов», — сообщили агентству в пресс-службе Росгвардии.

Ранее тренер сборной России Егор Сорин, который также является мужем лыжницы Татьяны Сориной, заявил, что рассчитывает подготовить супругу к Олимпийским Играм-2026 в Милане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить