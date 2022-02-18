Глава Росгвардии повысил в звании лыжницу Татьяну Сорину и лыжника Сергея Устюгова

Уроженка Тюмени Татьяна Сорина, завоевавшая золото в женской лыжной эстафете на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине, получила внеочередное звание капитана Росгвардии. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Виктор Золотов.

Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Уральского округа Росгвардии. Также в звании повысили лыжника Сергея Устюгова.

«За выдающиеся спортивные заслуги и большой личный вклад в развитие спорта, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередные воинские звания офицерам войск Национальной гвардии Сергею Устюгову и Татьяне Сориной присвоены досрочно. Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск Национальной гвардии России — главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов», — сообщили агентству в пресс-службе Росгвардии.

Ранее тренер сборной России Егор Сорин, который также является мужем лыжницы Татьяны Сориной, заявил, что рассчитывает подготовить супругу к Олимпийским Играм-2026 в Милане.