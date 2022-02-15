Муж Сориной рассчитывает, что лыжница выступит на Олимпиаде 2026 года

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Тренер сборной России Егор Сорин, который является также мужем лыжницы Татьяны Сориной, ответил, как ему удаётся разделить профессиональные и личные отношения, а также признался, что рассчитывает подготовить супругу к Играм 2026 года в Милане.

«Как разделить в себе мужа и тренера и не проявлять жалости, когда по-человечески очень хочется пожалеть? Это непросто, тем более по отношению к Татьяне. Она сама к себе очень безжалостна в каких-то моментах. Не любит жалеть себя, не позволяет списывать неудачи на какие-то сторонние причины. Лучше на неё дополнительно не давить в этом плане. Давить я пробовал и убедился, что это совсем неэффективно. Спортивное будущее жены простирается в планах на следующие четыре года? В моих — да», — сказал Сорин в интервью RT.

Ранее Сорин объяснил, почему вывести Веронику Степанову на пик формы ему оказалось проще, чем свою жену.