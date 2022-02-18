Иммунолог Жемчугов высказался о постковидном синдроме

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Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов высказался о постковидном синдроме.
Иммунолог Жемчугов высказался о постковидном синдроме
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«Дело в том, что не у всех он бывает... У вакцинированных реже, чем у переболевших. И очень разные проявления, многие даже не относят какие-то ощущения к постковидному синдрому. Просто лечащие врачи должны предупреждать, например, при выписке из стационара или после амбулаторного обращения, что такое может быть, и сконцентрировать внимание пациента на том, что у него конкретно», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Жемчугов, универсальных рекомендаций в этом вопросе нет.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.

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