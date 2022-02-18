Песков: тема нелегальной миграции в России требует особого внимания
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- РИА Новости
Он добавил, что это среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности.
«Собственно мигранты — это те, кого мы приветствуем, а нелегальные мигранты, разумеется, — это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей», — сказал Песков в ходе общения с журналистами.
Глава российского МВД Владимир Колокольцев ранее отметил рост числа совершённых иностранцами преступлений.
Президент России Владимир Путин призвал принимать жёсткие меры к нарушающим закон мигрантам, а за экстремизм в срочном порядке высылать из страны нарушителей.