Песков: тема нелегальной миграции в России требует особого внимания

Тема нелегальной миграции в стране требует особого внимания со стороны властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что это среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности.

«Собственно мигранты — это те, кого мы приветствуем, а нелегальные мигранты, разумеется, — это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей», — сказал Песков в ходе общения с журналистами.

Глава российского МВД Владимир Колокольцев ранее отметил рост числа совершённых иностранцами преступлений.

Президент России Владимир Путин призвал принимать жёсткие меры к нарушающим закон мигрантам, а за экстремизм в срочном порядке высылать из страны нарушителей.