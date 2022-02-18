Суд арестовал мать найденных истощёнными в квартире в Москве близнецов

По решению суда мать двух восьмимесячных близнецов, найденных в московской квартире в состоянии истощения, арестована.

«С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Ранее стало известно, что в квартире жилого дома в Москве сотрудники прокуратуры обнаружили восьмимесячных близнецов, их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, мальчиков некоторое время не кормили. Отмечается, что родители уже ранее были лишены родительских прав в отношении других детей.

Следователи предъявили отцу и матери близнецов обвинение в покушении на убийство.