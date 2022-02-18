Суд арестовал мать найденных истощёнными в квартире в Москве близнецов
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«С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.
Ранее стало известно, что в квартире жилого дома в Москве сотрудники прокуратуры обнаружили восьмимесячных близнецов, их госпитализировали в тяжёлом состоянии.
По предварительной информации, мальчиков некоторое время не кормили. Отмечается, что родители уже ранее были лишены родительских прав в отношении других детей.
Следователи предъявили отцу и матери близнецов обвинение в покушении на убийство.