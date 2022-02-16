Родителям найденных истощёнными в квартире в Москве близнецов предъявлено обвинение

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Следователи предъявили отцу и матери найденных в московской квартире истощённых братьев-близнецов обвинение в покушении на убийство.
Родителям найденных истощёнными в квартире в Москве близнецов предъявлено обвинение
  • РИА Новости

«По данным следствия, в период с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги систематически причиняли своим малолетним детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению последних и возникновению тяжёлого состояния их здоровья», — говорится на сайте ГСУ СК по Москве.

В 2020 году этих родителей уже лишили родительских прав в отношении восьми малолетних детей.

Ранее стало известно, что в квартире жилого дома в Москве сотрудники прокуратуры обнаружили восьмимесячных близнецов, их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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