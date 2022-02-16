В Москве двух найденных в квартире близнецов госпитализировали в тяжёлом состоянии
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По предварительной информации, мальчиков некоторое время не кормили. Отмечается, что родители уже ранее были лишены родительских прав в отношении других детей.
Перовская межрайонная прокуратура проведёт проверку, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
22 декабря в овраге в селе Прокудино обнаружили мальчика 2013 года рождения и девочку 2016 года рождения.
Мальчик умер до прибытия врачей, девочку госпитализировали. СК организовал проверку в связи с произошедшим.
Позднее ведомство возбудило уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство в отношении матери найденных детей.
По данным СК, рассердившись на непослушание, женщина шарфом душила детей до потери сознания, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс.