В Москве двух найденных в квартире близнецов госпитализировали в тяжёлом состоянии

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В квартире жилого дома в Москве сотрудники прокуратуры обнаружили восьмимесячных близнецов, их госпитализировали в тяжёлом состоянии.
В Москве двух найденных в квартире близнецов госпитализировали в тяжёлом состоянии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По предварительной информации, мальчиков некоторое время не кормили. Отмечается, что родители уже ранее были лишены родительских прав в отношении других детей.

Перовская межрайонная прокуратура проведёт проверку, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

22 декабря в овраге в селе Прокудино обнаружили мальчика 2013 года рождения и девочку 2016 года рождения.

Мальчик умер до прибытия врачей, девочку госпитализировали. СК организовал проверку в связи с произошедшим.

Позднее ведомство возбудило уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство в отношении матери найденных детей.

По данным СК, рассердившись на непослушание, женщина шарфом душила детей до потери сознания, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс.

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