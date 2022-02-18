Учёный Волчков предположил, за какой срок в организме формируются антитела к «омикрону»

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил в беседе с «Газетой.Ru», что вирусная нагрузка на организм, полученная при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон», начинает спадать на четвёртый день.

«Так как «омикрон» сильно генетически изменён по отношению к уханьскому штамму, то антитела к нему формируются не за три дня, как это было бы при классическом повторном заражении, а за четыре и больше. Поэтому вирусная нагрузка на четвёртый день спадает и начинает работать иммунитет», — объяснил Волчков.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».