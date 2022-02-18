Учёный Волчков предположил, за какой срок в организме формируются антитела к «омикрону»
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«Так как «омикрон» сильно генетически изменён по отношению к уханьскому штамму, то антитела к нему формируются не за три дня, как это было бы при классическом повторном заражении, а за четыре и больше. Поэтому вирусная нагрузка на четвёртый день спадает и начинает работать иммунитет», — объяснил Волчков.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».