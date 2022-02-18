Терапевт Хухрев рассказал, какое давление считается опасным

Короткая ссылка
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что давление выше 180 увеличивает риск инфаркта и инсульта.
Терапевт Хухрев рассказал, какое давление считается опасным
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Москвой 24» Хухрев заявил, что если давление поднялось выше 180, следует срочно вызвать врача на дом.

«Давление выше 180 становится опасным, так как резко возрастает риск инсульта и инфаркта, особенно если присоединяются какие-то поражения органов-мишеней. В этом случае надо вызвать скорую помощь, давление нужно снижать», — сказал он.

Поражение органов-мишеней — процесс на фоне повышенного давления, может сопровождаться нарушением сознания, одышкой, болями в груди, нарушением зрения.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить