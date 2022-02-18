Терапевт Хухрев рассказал, какое давление считается опасным

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что давление выше 180 увеличивает риск инфаркта и инсульта.

В беседе с «Москвой 24» Хухрев заявил, что если давление поднялось выше 180, следует срочно вызвать врача на дом.

«Давление выше 180 становится опасным, так как резко возрастает риск инсульта и инфаркта, особенно если присоединяются какие-то поражения органов-мишеней. В этом случае надо вызвать скорую помощь, давление нужно снижать», — сказал он.

Поражение органов-мишеней — процесс на фоне повышенного давления, может сопровождаться нарушением сознания, одышкой, болями в груди, нарушением зрения.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.