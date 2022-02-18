Омские школы вернутся к очному формату обучения 21 февраля

В понедельник, 21 февраля, учащиеся школ Омска вернутся к очному формату обучения, сообщает мэрия города.

Также с этого дня возобновят очные занятия в учреждениях дополнительного образования, передаёт gorod55.ru.

По данным на 18 февраля, из 5272 классов в омских школах закрыли на карантин по ОРВИ 1,69% от общего количества. В детских садах закрыта 2071 группа — 0,04% от общего числа.

Ранее клинический психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с kp.ru рассказала, как родители могут помочь своим детям при обучении на дистанте.