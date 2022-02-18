Юрист Ярмуш оценила идею разрешить МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище

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Ангелина Шурпина
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева о том, чтобы разрешить сотрудникам МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций.
Юрист Ярмуш оценила идею разрешить МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«При любом проникновении в жилище должны присутствовать органы полиции. Сейчас закон позволяет полиции вскрывать жилища для задержания преступников, пресечения совершения преступления, но мы должны понимать, что жилище неприкосновенно. Неприкосновенность жилища гарантирована Конституцией России», — объяснила специалист.

По её мнению, могут возникнуть «злоупотребления данным правом и нарушение прав граждан».

Юрист подчеркнула: если есть необходимость вскрыть жилище, то нужно привлекать органы полиции, которые «проконтролируют законность этих действий и не допустят нарушения прав граждан».

Ранее Сухарев предложил разрешить МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций. 

По существующим правилам, как отметил парламентарий, в подобных ситуациях работники экстренных служб обязаны дожидаться приезда сотрудников полиции, в присутствии которых возможно вскрытие помещения.

Однако это может привести к потере времени, необходимого для спасения гражданина, добавил депутат.

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