Депутат Сухарев предложил расширить полномочия экстренных служб по вскрытию жилищ

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил разрешить МЧС и скорой помощи самостоятельно вскрывать жилище при возникновении экстренных ситуаций. Копии писем на имя вице-премьеров Татьяны Голиковой и Юрия Борисова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что забота о здоровье и жизни граждан, спасение их в экстренных ситуациях — одна из основных задач государства.

Однако экстренные службы, прибывающие по вызову, не всегда имеют возможность оперативно оказать помощь пострадавшему. Гражданин, который находится в закрытом жилище и нуждается в помощи, не всегда способен самостоятельно открыть дверь.

По существующим правилам, как отметил Сухарев, в подобных ситуациях работники экстренных служб обязаны дожидаться приезда сотрудников полиции, в присутствии которых возможно вскрытие помещения.

Однако это может привести к потере времени, необходимого для спасения гражданина, добавил депутат.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части наделения работников экстренных служб, в том числе представителей МЧС и скорой помощи, правом самостоятельно производить вскрытие помещений при возникновении ситуаций, угрожающих жизни человека: когда гражданин, находящийся в помещении, сам просит о помощи или имеются свидетельства соседей о том, что жилец нуждается в помощи», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции.