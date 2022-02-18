Депутат Сухарев предложил расширить полномочия экстренных служб по вскрытию жилищ
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- РИА Новости
В обращении законодатель отметил, что забота о здоровье и жизни граждан, спасение их в экстренных ситуациях — одна из основных задач государства.
Однако экстренные службы, прибывающие по вызову, не всегда имеют возможность оперативно оказать помощь пострадавшему. Гражданин, который находится в закрытом жилище и нуждается в помощи, не всегда способен самостоятельно открыть дверь.
По существующим правилам, как отметил Сухарев, в подобных ситуациях работники экстренных служб обязаны дожидаться приезда сотрудников полиции, в присутствии которых возможно вскрытие помещения.
Однако это может привести к потере времени, необходимого для спасения гражданина, добавил депутат.
«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части наделения работников экстренных служб, в том числе представителей МЧС и скорой помощи, правом самостоятельно производить вскрытие помещений при возникновении ситуаций, угрожающих жизни человека: когда гражданин, находящийся в помещении, сам просит о помощи или имеются свидетельства соседей о том, что жилец нуждается в помощи», — говорится в тексте обращения.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции.