В Москве рассказали о работе центра по тестированию инноваций в образовании

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В столичном центре реабилитации и образования №7 действует программа пилотного тестирования инноваций. С её помощью ученики могут изучать естественные науки и осваивать программирование с использованием современных технологий.
В Москве рассказали о работе центра по тестированию инноваций в образовании
  • Legion-Media
  • © Nikolay Vinokurov

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Новые разработки позволяют нам улучшать индивидуальные программы комплексной реабилитации детей с особенностями развития и здоровья, делая процессы реабилитации и образования более эффективными. Мы начали пилотное тестирование нескольких образовательных разработок: учебного роботизированного комплекса, цифровой лаборатории и обучающего курса по финансовой грамотности», — рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

По его словам, центр остаётся одним из ведущих учреждений ведомства. На основе внедрённых в его программу инноваций специалисты примут решение об их эффективности, удобстве для педагогов и вовлечённости учеников.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в декабре в Москве состоялся форум «Эффективное образование».

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