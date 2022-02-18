В Москве рассказали о работе центра по тестированию инноваций в образовании
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Новые разработки позволяют нам улучшать индивидуальные программы комплексной реабилитации детей с особенностями развития и здоровья, делая процессы реабилитации и образования более эффективными. Мы начали пилотное тестирование нескольких образовательных разработок: учебного роботизированного комплекса, цифровой лаборатории и обучающего курса по финансовой грамотности», — рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.
По его словам, центр остаётся одним из ведущих учреждений ведомства. На основе внедрённых в его программу инноваций специалисты примут решение об их эффективности, удобстве для педагогов и вовлечённости учеников.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в декабре в Москве состоялся форум «Эффективное образование».