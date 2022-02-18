В Москве рассказали о работе центра по тестированию инноваций в образовании

В столичном центре реабилитации и образования №7 действует программа пилотного тестирования инноваций. С её помощью ученики могут изучать естественные науки и осваивать программирование с использованием современных технологий.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Новые разработки позволяют нам улучшать индивидуальные программы комплексной реабилитации детей с особенностями развития и здоровья, делая процессы реабилитации и образования более эффективными. Мы начали пилотное тестирование нескольких образовательных разработок: учебного роботизированного комплекса, цифровой лаборатории и обучающего курса по финансовой грамотности», — рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

По его словам, центр остаётся одним из ведущих учреждений ведомства. На основе внедрённых в его программу инноваций специалисты примут решение об их эффективности, удобстве для педагогов и вовлечённости учеников.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в декабре в Москве состоялся форум «Эффективное образование».