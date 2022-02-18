Врач Шамгунова рассказала об ослабляющем иммунитет заболевании

Доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии Астраханского государственного медуниверситета Белла Шамгунова рассказала, что в течение трёх лет после перенёсенной кори человек может оставаться беззащитным перед инфекциями, к которым у него ранее сформировался иммунитет.

Подобный риск возникает в случае развития у пациента коревой амнезии, уточнила она в беседе с радио Sputnik.

«Не у всех, но у некоторой части переболевших корью людей может развиться так называемая посткоревая иммуносупрессия. То есть вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты — это клетки, которые хранят память о предыдущих перенесённых инфекциях, о предыдущих вакцинациях. Корь подавляет эти клетки памяти, истощает их, стирает, таким образом человек, который перенёс корь, в дальнейшем теряет свой иммунный репертуар, который защищал его от других инфекций», — объяснила Шамгунова.

По её словам, можно предположить, что если пациент перенёс COVID-19, а после этого ещё и корь, то в дальнейшем он рискует снова заболеть коронавирусной инфекцией, поскольку у него уже нет соответствующих клеток памяти.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».