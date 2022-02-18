Глава парламента Крыма Константинов: регион готов к масштабному сотрудничеству с Минском

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о готовности региона к масштабному сотрудничеству с Белоруссией.

«Крым готов к масштабному сотрудничеству с Белоруссией, у нас крупная и активная национально-культурная община. Со своей стороны, мы также готовы ехать в Белоруссию и налаживать сотрудничество», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко приехать на полуостров к празднованию годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Лукашенко в интервью РИА Новости подчеркнул, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.