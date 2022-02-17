Белорусы Крыма пригласили Лукашенко посетить полуостров в годовщину воссоединения с Россией

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Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко приехать на полуостров к празднованию годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Белорусы Крыма пригласили Лукашенко посетить полуостров в годовщину воссоединения с Россией
  • AP

«Мы неоднократно приглашали президента Республики Беларусь и различных официальных лиц страны посетить Крым. Одна из основных дат, которые мы предлагаем, — это восьмая годовщина Крымской весны», — заявил Чегринец в комментарии РИА Новости.

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости подчеркнул, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. 

Также он заявил о своём намерении посетить Крым. Лукашенко подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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