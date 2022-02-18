Крейсер ЧФ «Москва» провёл артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря

Флагман Черноморского флота (ЧФ) крейсер «Москва» в ходе учений выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ России.

«В рамках учения боевые расчёты гвардейского ракетного крейсера «Москва» выполнили артиллерийские стрельбы по надводным целям. Для имитации кораблей противника на длинных дистанциях использовались корабельные щиты-мишени, а для стрельбы на короткие — макеты плавающих морских мин», — приводит сообщение РИА Новости.

Всего было поражено более 50 морских и воздушных целей условного противника.

Ранее корабли Черноморского флота отработали действия по ведению морского артиллерийского боя, поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

Корабли Северного флота провели учение по противовоздушной обороне в Баренцевом море.

Малые противолодочные корабли Балтийского флота «Алексин» и «Кабардино-Балкария» отразили авианалёт условного противника в ходе учений.