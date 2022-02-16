Экипажи Балтфлота отразили авианалёт условного противника на учениях

Малые противолодочные корабли Балтийского флота «Алексин» и «Кабардино-Балкария» отразили авианалёт условного противника в ходе учений.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Практические стрельбы велись из артиллерийских установок АК-176М и АК-630М.

Манёвры были организованы на одном из полигонов боевой подготовки флота.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что корабли Военно-морского флота России во время учений в Чёрном море провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника.