Экипажи Балтфлота отразили авианалёт условного противника на учениях

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Малые противолодочные корабли Балтийского флота «Алексин» и «Кабардино-Балкария» отразили авианалёт условного противника в ходе учений.
Экипажи Балтфлота отразили авианалёт условного противника на учениях
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Практические стрельбы велись из артиллерийских установок АК-176М и АК-630М.

Манёвры были организованы на одном из полигонов боевой подготовки флота.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что корабли Военно-морского флота России во время учений в Чёрном море провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника.

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