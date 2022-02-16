Экипажи Балтфлота отразили авианалёт условного противника на учениях
- РИА Новости
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Практические стрельбы велись из артиллерийских установок АК-176М и АК-630М.
Манёвры были организованы на одном из полигонов боевой подготовки флота.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что корабли Военно-морского флота России во время учений в Чёрном море провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника.