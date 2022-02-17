Корабли Северного флота провели учение по противовоздушной обороне в Баренцевом море

Учение по противовоздушной обороне с участием кораблей Северного флота прошло в Баренцевом море.

«В рамках учения отрабатывались задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника группировкой надводных кораблей во взаимодействии с истребительной авиацией флота», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее стало известно, что около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в Каспийское море.

«Крыминформ» также сообщал, что корабли Военно-морского флота России во время учений в Чёрном море провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника.