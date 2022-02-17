Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в море

Короткая ссылка
Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в Каспийское море, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в море
  • РИА Новости
  • © Мурад Оруджев

«Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии вышла из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для участия в плановом командно-штабном учении», — сказали в пресс-службе.

Экипажи кораблей флотилии отработают совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника и ведению учебного морского боя.

Ранее ФАН со ссылкой на Минобороны России сообщало, что экипажи кораблей Северного флота отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника на учениях в Баренцевом море.

Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» установил контроль за судоходством в акватории и провёл поиск подлодок условного противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить