Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в море

Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в Каспийское море, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии вышла из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для участия в плановом командно-штабном учении», — сказали в пресс-службе.

Экипажи кораблей флотилии отработают совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника и ведению учебного морского боя.

Ранее ФАН со ссылкой на Минобороны России сообщало, что экипажи кораблей Северного флота отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника на учениях в Баренцевом море.

Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» установил контроль за судоходством в акватории и провёл поиск подлодок условного противника.