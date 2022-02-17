В Москве прошла международная конференция «Арктика: гуманитарные векторы развития»

В Москве завершилась международная конференция «Арктика: гуманитарные векторы развития». Она была организована в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете, оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

Участниками дискуссий стали ведущие российские и иностранные учёные, представители Минобрнауки, Минвостокразвития, МИД России, дипломатических миссий арктических стран, а также Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Арктического совета атабасков, Союза саммов, Международной ассоциации алеутов и Циркумполярного совета инуитов.

Свои доклады представили 180 спикеров из стран — членов Арктического совета, а также из Италии, Венгрии и Эстонии.

Конференция объединила 40 университетов, 20 научных центров и лабораторий, восемь общественных организаций. Также участвовали независимые исследователи, деятели искусств.

Обсуждались вопросы истории, лингвистики, искусства, этнографии, гуманитарные аспекты естественных наук в контексте поиска решений актуальных проблем народов Арктики и сохранения их культурного наследия.

Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что регион является важной частью национального и международного гуманитарного пространства.

«Председательство России предполагает особый акцент на человеческом измерении, повышении качества жизни проживающих в Арктике людей. Именно поэтому в июне 2020 года Россия инициировала проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики», который призван поддержать гуманитарный вектор развития региона», — сказал Корчунов.

По его словам, проект поддержала рабочая группа Арктического совета по устойчивому развитию.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило план по строительству посадочных площадок в Арктике.