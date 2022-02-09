Правительство России утвердило план по строительству посадочных площадок в Арктике

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Кабмин утвердил дорожную карту по строительству и реконструкции посадочных площадок в Арктике, которые впоследствии будут использоваться под нужды гражданской, санитарной и государственной авиации.
Правительство России утвердило план по строительству посадочных площадок в Арктике
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Документ включает 13 мероприятий, которые должны быть выполнены в течение ближайших двух лет. В первую очередь планируется утвердить маршрутную сеть социально значимых воздушных перевозок — пассажирских и грузовых», — следует из заявления пресс-службы кабмина.

Специальная межведомственная комиссия определит перечень посадочных площадок, которые необходимо будет построить или реконструировать в регионе. После утверждения списка будет определено финансирование.

26 ноября Мишустин сообщил, что правительство приняло транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом на период до 2035-го.

Согласно поручению главы государства, важно обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории РФ, в том числе Арктической зоны и Дальнего Востока.

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