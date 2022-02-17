Первый эшелон с военными и техникой вернулся с учений в Крыму в пункт дислокации в Чечне

Короткая ссылка
Первый эшелон с военными и техникой вернулся с учений в Крыму в пункт дислокации в Чечне. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны России.
Первый эшелон с военными и техникой вернулся с учений в Крыму в пункт дислокации в Чечне
  • AP

«Первый эшелон дислоцированного в Чеченской Республике мотострелкового соединения ЮВО прибыл в пункт постоянной дислокации после участия в учении в Крыму», — заявили в оборонном ведомстве.

Как ранее проинформировали в Минобороны России, первые подразделения, которые были задействованы в учениях, прибывают в свои воинские гарнизоны.

Также в министерстве сообщали, что очередной эшелон с военной техникой пересёк Крымский мост после завершения плановых учений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить