Первый эшелон с военными и техникой вернулся с учений в Крыму в пункт дислокации в Чечне. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны России.

«Первый эшелон дислоцированного в Чеченской Республике мотострелкового соединения ЮВО прибыл в пункт постоянной дислокации после участия в учении в Крыму», — заявили в оборонном ведомстве.

Как ранее проинформировали в Минобороны России, первые подразделения, которые были задействованы в учениях, прибывают в свои воинские гарнизоны.

Также в министерстве сообщали, что очередной эшелон с военной техникой пересёк Крымский мост после завершения плановых учений.