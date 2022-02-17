Сомнолог Прокопьева рассказала о возможных причинах дневной сонливости

Пульмонолог и сомнолог клиники «Медицея» Людмила Прокопьева рассказала о возможных причинах дневной сонливости.

«Приступы дневной сонливости могут быть проявлением банального недосыпа, истощения организма, так как без сна человек может существовать около трёх дней. Потом природа возьмет своё, и человек уснёт», — цитирует эксперта izhlife.ru.

По её словам, в среднем взрослому человеку для нормального самочувствия нужно спать от семи до девяти часов, но бывают и исключения.

«На самом деле, человек должен спать столько, чтобы, проснувшись утром, «включиться» в течение 15 минут, а затем в течение дня чувствовать себя отдохнувшим, бодрым и активным», — пояснила Прокопьева.

Как отметила эксперт, нужно учитывать, что время отхода ко сну и время засыпания не всегда равнозначны.

«Может быть так, что человек лёг в 23:00, но до 03:00 смотрел телевизор или в смартфон. Некоторые при этом, бывает, ещё и едят. В таком случае неудивительно, что человек проснётся на следующий день ближе к полудню», — сказала она.

Прокопьева добавила, что схожая ситуация бывает у людей с бессонницей, которые часами не могут уснуть, и утром они также будут испытывать сонливость.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, в каких случаях может быть вреден дневной сон.