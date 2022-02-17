Иммунолог Аплетаева рассказала, как отличить аллергию от штамма «омикрон»

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Диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как отличить аллергию от коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».
Иммунолог Аплетаева рассказала, как отличить аллергию от штамма «омикрон»
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что главный симптом «омикрона» — повышение температуры, тогда как при аллергии его нет.

«В 99% случаев при аллергии температура нормальная. Может быть повышена, если вдруг достаточно сильная аллергическая реакция, до 37 градусов, но не более. При коронавирусе (неважно, какой штамм) всё равно температура выше 37», — отметила эксперт.

По её словам, при аллергии нет проявлений воспалительного характера, к примеру боли в горле, а при «омикроне» это достаточно частый симптом.

«Насморк, заложенность носа, отёчность носоглотки при аллергических заболеваниях длительные. Это весь период цветения», — сообщила Аплетаева.

Как добавила эксперт, если человек сомневается, аллергия у него или коронавирусная инфекция, лучше обратиться к врачу.

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