Математик Боровков спрогнозировал шестую волну COVID-19 в России к лету

Короткая ссылка
В начале лета к сезону отпусков может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, нынешняя пятая волна COVID-19 в России вряд ли будет последней, заявил руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков.
Математик Боровков спрогнозировал шестую волну COVID-19 в России к лету
  • Gettyimages.ru

«По нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас», — сказал он в комментарии РИА Новости.

В качестве примера эксперт привёл ситуацию в Санкт-Петербурге, где в июле начнутся белые ночи и туристы начнут проявлять больше интереса к городу.

«Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма и кто-то нам привезёт его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну», — отметил математик.

По его словам, к настоящему времени математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга построена с расчётом до конца лета.

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец ранее заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса и снижении числа пациентов с COVID-19.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прохождении пика заболеваний штаммом «омикрон» в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить