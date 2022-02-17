Математик Боровков спрогнозировал шестую волну COVID-19 в России к лету

В начале лета к сезону отпусков может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, нынешняя пятая волна COVID-19 в России вряд ли будет последней, заявил руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков.

«По нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас», — сказал он в комментарии РИА Новости.

В качестве примера эксперт привёл ситуацию в Санкт-Петербурге, где в июле начнутся белые ночи и туристы начнут проявлять больше интереса к городу.

«Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма и кто-то нам привезёт его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну», — отметил математик.

По его словам, к настоящему времени математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга построена с расчётом до конца лета.

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец ранее заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса и снижении числа пациентов с COVID-19.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прохождении пика заболеваний штаммом «омикрон» в Москве.