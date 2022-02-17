Математик Боровков спрогнозировал шестую волну COVID-19 в России к лету
- Gettyimages.ru
«По нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас», — сказал он в комментарии РИА Новости.
В качестве примера эксперт привёл ситуацию в Санкт-Петербурге, где в июле начнутся белые ночи и туристы начнут проявлять больше интереса к городу.
«Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма и кто-то нам привезёт его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну», — отметил математик.
По его словам, к настоящему времени математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга построена с расчётом до конца лета.
Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец ранее заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса и снижении числа пациентов с COVID-19.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прохождении пика заболеваний штаммом «омикрон» в Москве.