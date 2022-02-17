Более 1,8 тысячи врачей Подмосковья получили компенсации за съёмное жильё

Короткая ссылка
Более 1,8 тыс. врачей Московской области получили компенсации за съёмное жильё. Выплату в размере 20 тыс. рублей ввели 1 января.
Более 1,8 тысячи врачей Подмосковья получили компенсации за съёмное жильё
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наша цель — поддержать тех, кто уже работает в системе здравоохранения, и создать условия для привлечения новых кадров», — заявила первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова.

Она отметила, что льгота доступна фельдшерам и медсёстрам, заявку можно подать на региональных «Госуслугах».

Размер выплаты — 20 тыс. рублей.

Ранее ОТР сообщило, что в Екатеринбурге прошла церемония награждения военных медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить