Более 1,8 тысячи врачей Подмосковья получили компенсации за съёмное жильё

Более 1,8 тыс. врачей Московской области получили компенсации за съёмное жильё. Выплату в размере 20 тыс. рублей ввели 1 января.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наша цель — поддержать тех, кто уже работает в системе здравоохранения, и создать условия для привлечения новых кадров», — заявила первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова.

Она отметила, что льгота доступна фельдшерам и медсёстрам, заявку можно подать на региональных «Госуслугах».

Размер выплаты — 20 тыс. рублей.

Ранее ОТР сообщило, что в Екатеринбурге прошла церемония награждения военных медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.