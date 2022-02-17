Более 1,8 тысячи врачей Подмосковья получили компенсации за съёмное жильё
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Наша цель — поддержать тех, кто уже работает в системе здравоохранения, и создать условия для привлечения новых кадров», — заявила первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова.
Она отметила, что льгота доступна фельдшерам и медсёстрам, заявку можно подать на региональных «Госуслугах».
Размер выплаты — 20 тыс. рублей.
Ранее ОТР сообщило, что в Екатеринбурге прошла церемония награждения военных медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.